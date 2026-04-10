Рейтинг@Mail.ru
Энергодар подключили к энергоснабжению по штатной схеме
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 10.04.2026
Энергодар подключили к энергоснабжению по штатной схеме

Энергодар после 2 суток без света подключили к энергоснабжению

© РИА Новости / Павел Лисицын
Стела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Город-спутник ЗАЭС Энергодар, который был обесточен в четверг, подключили к электроэнергоснабжению по штатной схеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
Город-спутник ЗАЭС Энергодар был обесточен в четверг, водоснабжение и теплоснабжение города было переведено на питание от генераторов, сообщил ранее Пухов.
"Все потребители Энергодара подключены к энергоснабжению по штатной схеме" , - сообщил Пухов в видео, размещенном в канале в Мах.
На данный момент еще ведутся работы для повышения надежности энергоснабжения, отметил он. В городе на время нестабильного электроснабжения временно отключены лифты, сообщили в администрации.
Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным атакам ВСУ, был повреждён ряд энергообъектов, идут работы по восстановлению, сообщил утром в пятницу губернатор региона Евгений Балицкий.
ЭнергодарЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала