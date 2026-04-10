Энергодар подключили к энергоснабжению по штатной схеме

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Город-спутник ЗАЭС Энергодар, который был обесточен в четверг, подключили к электроэнергоснабжению по штатной схеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов.

На данный момент еще ведутся работы для повышения надежности энергоснабжения, отметил он. В городе на время нестабильного электроснабжения временно отключены лифты, сообщили в администрации.