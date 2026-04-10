Энергодар подключили к энергоснабжению по штатной схеме

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Город-спутник ЗАЭС Энергодар, который был обесточен в четверг, подключили к электроэнергоснабжению по штатной схеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
Город-спутник ЗАЭС Энергодар был обесточен в четверг, водоснабжение и теплоснабжение города было переведено на питание от генераторов, сообщил ранее Пухов.
"Все потребители Энергодара подключены к энергоснабжению по штатной схеме" , - сообщил Пухов в видео, размещенном в канале в Мах.
На данный момент еще ведутся работы для повышения надежности энергоснабжения, отметил он. В городе на время нестабильного электроснабжения временно отключены лифты, сообщили в администрации.
Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным атакам ВСУ, был повреждён ряд энергообъектов, идут работы по восстановлению, сообщил утром в пятницу губернатор региона Евгений Балицкий.