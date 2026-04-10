Часть Херсонской области осталась без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Аварийно обесточена большая часть Херсонской области, идут работы по восстановлению электроснабжения, сообщает предприятие "Херсонэнерго".
"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, остается аварийно обесточена большая часть Херсонской области", - говорится в сообщении.
В частности, десять округов области обесточены полностью, четыре – частично.
"Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному количеству абонентов", - говорится в сообщении.
