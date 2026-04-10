Хонда в 40 лет перешел в клуб чемпионата Сингапура

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бывший футболист ЦСКА и сборной Японии Кэйсукэ Хонда продолжит карьеру в сингапурском "Альбрекс Ниигата Сингапур", который со следующего сезона будет называться "Джуронг", сообщается на сайте клуба.
"Я счастлив возможности сыграть за "Джуронг". В этом году мне исполняется 40 лет, и я преследую несколько личных целей, в том числе установление рекорда Гиннесса по количеству мячей, забитых в высших лигах разных стран. Однако моя основная цель вместе с этим клубом - выиграть чемпионский титул. У нас есть несколько очень сильных соперников, так что это сложный вызов, но я полон решимости достичь этой цели", - заявил Хонда.
Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год. В составе армейцев он стал чемпионом России, два раза выиграл Кубок страны и один раз стал обладателем Суперкубка России. Также Хонда выступал за японский клуб "Нагоя Грампус", нидерландские "ВВВ-Венло" и "Витесс", итальянский "Милан", мексиканскую "Пачуку", австралийский "Мельбурн Виктори", бразильский "Ботафого", португальский "Портимоненсе", азербайджанский "Нефтчи" и литовскую "Судуву", которую покинул в 2021 году. В 2024-м японец возобновил карьеру и перешел в "Паро" из Бутана.
В составе сборной Японии Хонда провел 98 матчей, в которых забил 37 мячей, участвовал в чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов.