Клиентов украинского "Монобанка" атаковали мошенники

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Волна мошеннических атак обрушилась на клиентов украинского "Монобанка", сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на соучредителя банка Олега Гороховского.
"Сооснователь проекта "Монобанк" Олег Гороховский заявил о волне мошеннических атак на клиентов "Монобанка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Источники украинских журналистов в банковской сфере подтвердили масштабную атаку. Мошенники звонят клиентам банка, заявляя о взломе их счета, предлагая перевести средства на "безопасный счет". В некоторых случаях злоумышленники заявляют об угрозе кредитным картам и проворачивают аналогичную схему, но уже вынуждая жертв снимать деньги с кредиток, вгоняя тем самым украинских граждан в долги.
27 марта, 12:22