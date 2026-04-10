Клиентов украинского "Монобанка" атаковали мошенники
17:14 10.04.2026 (обновлено: 17:20 10.04.2026)
Клиентов украинского "Монобанка" атаковали мошенники

На клиентов украинского "Монобанка" обрушилась волна мошеннических атак

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Волна мошеннических атак обрушилась на клиентов украинского "Монобанка", сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на соучредителя банка Олега Гороховского.
"Сооснователь проекта "Монобанк" Олег Гороховский заявил о волне мошеннических атак на клиентов "Монобанка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Источники украинских журналистов в банковской сфере подтвердили масштабную атаку. Мошенники звонят клиентам банка, заявляя о взломе их счета, предлагая перевести средства на "безопасный счет". В некоторых случаях злоумышленники заявляют об угрозе кредитным картам и проворачивают аналогичную схему, но уже вынуждая жертв снимать деньги с кредиток, вгоняя тем самым украинских граждан в долги.
