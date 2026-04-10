Ефимов: на востоке Москвы застроят около гектара жильем

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Северном Измайлове на востоке Москвы застроят жильем около 1 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что на mos.ru опубликован проект решения о КРТ на 7-й Парковой улице, во владении 33.

"Сейчас на участке находятся старые постройки, которые планируется демонтировать и возвести на их месте около 25 тысяч квадратных метров недвижимости для реализации программы реновации. Реализация всех этапов проекта КРТ займет шесть лет", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

На участке, как добавляется в сообщении, разместят также трансформаторную подстанцию.

Площадь квартир в трехсекционном комплексе, куда смогут переехать около 470 человек, составит более 15 тысяч квадратных метров, также указывается в сообщении.