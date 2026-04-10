Ефимов: на востоке Москвы застроят около гектара жильем

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 10.04.2026 (обновлено: 13:47 10.04.2026)
Ефимов: в Северном Измайлове застроят около гектара жильем в рамках КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Северном Измайлове на востоке Москвы застроят жильем около 1 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что на mos.ru опубликован проект решения о КРТ на 7-й Парковой улице, во владении 33.
"Сейчас на участке находятся старые постройки, которые планируется демонтировать и возвести на их месте около 25 тысяч квадратных метров недвижимости для реализации программы реновации. Реализация всех этапов проекта КРТ займет шесть лет", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
На участке, как добавляется в сообщении, разместят также трансформаторную подстанцию.
Площадь квартир в трехсекционном комплексе, куда смогут переехать около 470 человек, составит более 15 тысяч квадратных метров, также указывается в сообщении.
В Москве на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ, в рамках которых реорганизуют территории общей площадью около 4,5 тысячи гектаров.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала