Джабаров призвал Зеленского уйти с политической арены

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова Владимира Зеленского о возможности размещения американских и европейских военных баз на Украине "в рамках гарантий безопасности", заявил, что глава киевского режима должен уйти с политической арены и дать украинскому народу избрать себе достойного президента, который будет восстанавливать дружеские отношения с Россией.
"Я думаю, что с этим режимом бесполезно о чём-то договариваться. Если сейчас Зеленский постоянно во всех своих поездках, во всех встречах заявляет, что надо обеспечить гарантию безопасности... путём размещения на Украине американской либо совместной западной какой-то военной базы... То есть он говорит о том, (с чего) мы начинали специальную военную операцию против вступления Украины в НАТО, против размещения войск НАТО на Украине", - сказал политик ИС "Вести".
По мнению Джабарова, исправить такого человека невозможно. "Он должен выйти с политической арены и дать спокойно народу Украины избрать себе достойного президента, который будет проводить политику, как минимум, нейтральную в отношении России, а ещё лучше — постепенно восстанавливать дружеские отношения", - заключил сенатор.