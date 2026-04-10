Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 10.04.2026
Джабаров призвал Зеленского уйти с политической арены

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова Владимира Зеленского о возможности размещения американских и европейских военных баз на Украине "в рамках гарантий безопасности", заявил, что глава киевского режима должен уйти с политической арены и дать украинскому народу избрать себе достойного президента, который будет восстанавливать дружеские отношения с Россией.
"Я думаю, что с этим режимом бесполезно о чём-то договариваться. Если сейчас Зеленский постоянно во всех своих поездках, во всех встречах заявляет, что надо обеспечить гарантию безопасности... путём размещения на Украине американской либо совместной западной какой-то военной базы... То есть он говорит о том, (с чего) мы начинали специальную военную операцию против вступления Украины в НАТО, против размещения войск НАТО на Украине", - сказал политик ИС "Вести".
По мнению Джабарова, исправить такого человека невозможно. "Он должен выйти с политической арены и дать спокойно народу Украины избрать себе достойного президента, который будет проводить политику, как минимум, нейтральную в отношении России, а ещё лучше — постепенно восстанавливать дружеские отношения", - заключил сенатор.
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ДжабаровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала