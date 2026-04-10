Как расследовали "дело гладиаторов" — крупнейший секс-скандал в СССР

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Это письмо, которое дошло до генсека Никиты Хрущева, перевернуло представление о реальной жизни советских верхов. Кто был замешан в "деле гладиаторов"? И что приказал сделать генсек?

Письмо шокировало генсека

Все началось с письма матери обманутой молодой балерины. Зинаида Лобзикова писала генсеку: ее 18-летняя дочь Алина, балерина, попала в лапы литератора Константина Кривошеина.

Кривошеин охотился в театральной среде. Схема была проста: помощь в карьере, обещание познакомить с влиятельными людьми — и девушка уже в его квартире на улице Воровского или на даче в Валентиновке, где ее ждала незавидная судьба.

Но Кривошеин был только вербовщиком, звеном в большой цепи. Он обхаживал Алину, дарил подарки, обещал премию Большого театра. А затем передал девушку Александру Еголину, члену-корреспонденту АН СССР.

Алина не выдержала — сошла с ума. Мать девушки сумела отыскать дочь, вырвала ее из ада и написала письмо генсеку. Спустя несколько дней на Зинаиду Лобзикову было совершено покушение. От травмы головы она умерла.

"Ансамбль ласки и пляски"

Во главе "схемы" стоял министр культуры Георгий Александров. Идеологом выступал философ Владимир Кружков, возглавляющий отдел пропаганды ЦК КПСС. В "братстве развращения" состояли замдиректора Института мировой литературы профессор Сергей Петров и упомянутый Александр Еголин.

Система была иерархическая. Девушку передавали из рук в руки, начиная с министра. Он имел право "первой брачной ночи", потом ее предлагали нижестоящим. Когда она переставала интересовать, ее "продавали" клиентам со стороны.

На своем жаргоне они называли девушек "диссертациями", соблазнение — "защитой диссертации", а продажу — "написанием рецензии". Под "философским ансамблем ласки и пляски" понимались девушки, которых никогда не использовали дважды.

Никого не наказали

Когда письмо дошло до Никиты Сергеевича, он был в ярости. Генсек вызвал всех участников к себе.

"Ладно Александров — мужик молодой, но ты-то в твои годы зачем туда полез?" — обрушился он на Еголина. Тот, потеряв самообладание, ответил с нелепой честностью: "Я только гладил". Так это дело получило свое ироничное название — "дело гладиаторов".

Никто из организаторов не понес наказания за организацию борделя и торговлю людьми. Козлом отпущения сделали одного Кривошеина. Его посадили, но не за вербовку и организацию развращения — лишь за спекуляцию картинами. Остальных лишили высоких постов и сослали.

Спустя время выяснилось, что Александров и Еголин не забыли свое увлечение. В санатории "Узкое" к ночи готовили встречи, привозили девушек, разъезжались на рассвете.