16:31 10.04.2026 (обновлено: 16:50 10.04.2026)
Роспотребнадзор отобрал 700 проб воды в Дагестане

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Последствия ливневых дождей в Махачкале
Последствия ливневых дождей в Махачкале
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор отобрал 700 проб воды в Дагестане, проводятся исследования биоматериала от людей на вирусологические показатели, сообщили в ведомстве.
"Всего исследовано порядка 700 проб воды на всех этапах водоподготовки. Проводятся исследования биоматериала от людей на вирусологические показатели", - говорится в канале ведомства на платформе Мах.
Кроме того, Роспотребнадзор проводит гиперхлорирование и обеззараживание водопроводных сетей, организован подвоз чистой питьевой воды.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Ситуация в Чечне и Дагестане отнесена к ЧС федерального характера.
В Дагестане начали экстренную вакцинацию от гепатита А из-за наводнений
Республика Дагестан, Северный Кавказ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
 
 
