В Бурятии перевернулся школьный автобус

УЛАН-УДЭ, 10 апр - РИА Новости. Школьный автобус перевернулся в Муйском районе Бурятии, никто не пострадал, сообщил региональный главк МЧС.
"В 60 км от населенного пункта Таксимо водитель школьного автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадавших нет, семь человек, из них пять детей, доставлены по месту жительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение на участке не перекрывалось, розлива топлива нет, деблокирование не проводилось.
8 апреля, 20:24