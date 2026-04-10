В Бурятии перевернулся школьный автобус - РИА Новости, 10.04.2026
09:07 10.04.2026 (обновлено: 09:17 10.04.2026)
В Бурятии перевернулся школьный автобус, никто не пострадал

Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 10 апр - РИА Новости. Школьный автобус перевернулся в Муйском районе Бурятии, никто не пострадал, сообщил региональный главк МЧС.
"В 60 км от населенного пункта Таксимо водитель школьного автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадавших нет, семь человек, из них пять детей, доставлены по месту жительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение на участке не перекрывалось, розлива топлива нет, деблокирование не проводилось.
ПроисшествияМуйский районРеспублика БурятияТаксимоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
