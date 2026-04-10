В Бурятии перевернулся школьный автобус

УЛАН-УДЭ, 10 апр - РИА Новости. Школьный автобус перевернулся в Муйском районе Бурятии, никто не пострадал, сообщил региональный главк МЧС.

Отмечается, что движение на участке не перекрывалось, розлива топлива нет, деблокирование не проводилось.