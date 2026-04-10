В Бурятии жители села не допустили пожара в лесу и на газовой заправке - РИА Новости, 10.04.2026
08:55 10.04.2026 (обновлено: 09:06 10.04.2026)
В Бурятии жители села не допустили пожара в лесу и на газовой заправке

В Бурятии жители села предотвратили пожар на заправке после возгорания травы

Пал сухой травы. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 10 апр - РИА Новости. Сухая трава загорелась в двух селах Тункинского района Бурятии, жители одного из них не допустили возгорания населенного пункта, лесного массива и газовой заправки, сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
По данным агентства, в Тункинском районе за последние сутки было три возгорания, причина всех - неисправная электропроводка. Так, в селе Зун-Мурино пожар дома потушили на площади 180 "квадратов".
"В селе Никольск и Кырен выгорела сухая трава на площади 10 гектаров, уничтожены гараж, забор и надворные постройки. Настоящий пример гражданского мужества показали жители Тункинского района! Плечом к плечу с работниками 10-го Тункинского отряда ГПС РБ, ДПК "Тунка" и национального парка "Тункинский", они предотвратили угрозу загорания населенного пункта, лесного массива, также газовой заправки", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе агентства, речь идет о селе Никольск.
В целом по Бурятии, по данным агентства, за сутки обнаружено 17 возгораний в разных районах республики.
ПроисшествияТункинский районРеспублика Бурятия
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
