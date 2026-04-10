В Бурятии жители села не допустили пожара в лесу и на газовой заправке

"В селе Никольск и Кырен выгорела сухая трава на площади 10 гектаров, уничтожены гараж, забор и надворные постройки. Настоящий пример гражданского мужества показали жители Тункинского района! Плечом к плечу с работниками 10-го Тункинского отряда ГПС РБ, ДПК "Тунка" и национального парка "Тункинский", они предотвратили угрозу загорания населенного пункта, лесного массива, также газовой заправки", - говорится в сообщении.