Миссия принесения Благодатного огня успешно стартовала
Встреча Благодатного огня в аэропорту "Внуково-3"
15:11 10.04.2026
Миссия принесения Благодатного огня успешно стартовала

Якунин: Миссия ФАП по принесению Благодатного огня в Москву успешно стартовала

Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково-3
Встреча Благодатного огня в аэропорту "Внуково-3"
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Миссия программы "Просите мира Иерусалиму", в рамках которой делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставит в Москву Благодатный огонь со Святой земли, успешно стартовала в условиях экстраординарных мер безопасности, рассказал РИА Новости глава делегации и попечительского совета ФАП Владимир Якунин.
В пятницу делегация фонда, в которой также викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков), ректор Московской консерватории Александр Соколов и другие видные деятели, прибыла в Тель-Авив в аэропорт "Бен-Гурион", а затем направилась в Иерусалим.
"Дорогие друзья, наша миссия программы "Просите мира Иерусалиму" и принесение Благодатного огня успешно стартовала. Меры безопасности экстраординарные, сама ситуация чрезвычайно непростая, но мы признательны всем службам, которые помогают, обеспечивают безопасность. И надеемся, как у нас принято говорить, Господь управит", - сказал Якунин после прибытия в Израиль.
Открытие святых мест для верующих в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Иерусалим
Вчера, 13:28
Благодатный огонь появляется ежегодно днем в Великую субботу, в канун встречи православными христианами праздника Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. С 2003 года ФАП ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву к Пасхе.
Фонд Андрея Первозванного планирует доставить Благодатный огонь в Москву в аэропорт "Внуково" в субботу вечером при поддержке государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос". Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь с 11 на 12 апреля. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту "Внуково" не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела за Благодатным огнем
