Миссия принесения Благодатного огня успешно стартовала

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Миссия программы "Просите мира Иерусалиму", в рамках которой делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставит в Москву Благодатный огонь со Святой земли, успешно стартовала в условиях экстраординарных мер безопасности, рассказал РИА Новости глава делегации и попечительского совета ФАП Владимир Якунин.

В пятницу делегация фонда, в которой также викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков), ректор Московской консерватории Александр Соколов и другие видные деятели, прибыла в Тель-Авив в аэропорт "Бен-Гурион", а затем направилась в Иерусалим.

"Дорогие друзья, наша миссия программы "Просите мира Иерусалиму" и принесение Благодатного огня успешно стартовала. Меры безопасности экстраординарные, сама ситуация чрезвычайно непростая, но мы признательны всем службам, которые помогают, обеспечивают безопасность. И надеемся, как у нас принято говорить, Господь управит", - сказал Якунин после прибытия в Израиль.

Благодатный огонь появляется ежегодно днем в Великую субботу, в канун встречи православными христианами праздника Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. С 2003 года ФАП ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву к Пасхе.