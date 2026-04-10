СМИ смогли снять последствия израильских ударов в пригороде Бейрута

БЕЙРУТ, 10 апр - РИА Новости. Журналисты местных и иностранных СМИ впервые с начала конфликта получили в пятницу возможность снять последствия израильских ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Пресс-служба "Хезболлах" дала согласие на освещение СМИ ситуации в бейрутском районе Хай-Селлюм в пятницу.
Журналисты смогли стать свидетелями работы спасателей на месте разрушенных домов, где под завалами ищут тела возможных жертв атаки. Также на месте продолжают работать пожарные и спасатели из гражданской обороны.
"Здесь бедный район, где люди остаются потому, что им некуда идти. Удивительно, что журналисты сюда приехали, зная, что в любой момент могут начаться новые авиаудары", - рассказал агентству житель Хай-Селлюм по имени Али, по словам которого, от ударов в среду погибли несколько членов его семьи.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Говоря о ситуации в Ливане, Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по этой стране не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".