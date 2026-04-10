В пригороде Бейрута продолжают операцию по поиску тел погибших

БЕЙРУТ, 10 апр - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Операция по поиску и извлечению тел погибших проводится в районе Хай-Селлюм в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Израильская авиация нанесла удар по жилому зданию в Хай-Селлюм, на первом этаже которого находился супермаркет. В результате удара здание было полностью разрушено.
"Операцию по поиску тел погибших под завалами продолжается. Второй день извлекаем либо тела, либо их части на ДНК экспертизу. На данные момент только с этого места извлекли 23 тела", - сообщил РИА Новости старший специалист из группы спасателей Гражданской обороны Абу Мазен.
По словам спасателя, операция по извлечению затруднена тем, что район с четверга включен в зону поражения израильской авиации и в любой момент может начаться очередная воздушная атака.
Хай-Селлюм - один из самых бедных и густонаселенных районов южного пригорода Бейрута. Несмотря на боевые действия здесь продолжает находится гражданское население.
Израиль в среду в течении десяти минут нанес около 100 авиаударов по разным районам Ливана, ряд из них пришлись по южному пригороду Бейрута и центральным кварталам ливанской столицы в результате чего по последним данным министерства здравоохранения погибли 303 человека и более 1,5 тысяч получили ранения.
