В Бейруте демонстранты призвали власти встать на сторону "Хезболлы" - РИА Новости, 10.04.2026
17:45 10.04.2026 (обновлено: 17:58 10.04.2026)
В Бейруте демонстранты призвали власти встать на сторону "Хезболлы"

Демонстранты в Бейруте призвали власти поддержать "Хезболлу"

© РИА НовостиАкция протеста у здания правительства в Бейруте. 10 апреля 2026
Акция протеста у здания правительства в Бейруте. 10 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости
Акция протеста у здания правительства в Бейруте. 10 апреля 2026
БЕЙРУТ, 10 апр - РИА Новости. Демонстранты на массовой акции протеста у здания правительства в Бейруте призвали власти встать на сторону движения "Хезболлах" в борьбе с Израилем, передает корреспондент РИА Новости.
Участники протестной акции выкрикивали антиправительственные лозунги обвиняя премьер-министра Ливана Наваф Салам в сговоре с израильскими властями.
Бойцы ливанского движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
"Хезболла" призвала власти Ливана прекратить идти на уступки
Вчера, 15:45
"Мы хотим чтобы правительство и армия защищало нас и наши земли, а не проводило переговоры с врагом с позиции уступок жертвуя нами и нашей родиной. Правительство должно в первую очередь преследовать интересы своего народа, а не Израиля и других государств",- поделилась мнением одна из участниц проектной акции.
Демонстранты подошли в плотную к подъезду к правительственному дворцу и подняли флаги движения "Хезболлах" и портреты погибшего в 2024 году лидера шиитского сопротивления Хасана Насруллы.
© РИА НовостиАкция протеста у здания правительства в Бейруте
Акция протеста у здания правительства в Бейруте - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости
Акция протеста у здания правительства в Бейруте
На месте продолжают находится усиленные наряды стражей порядка, при этом акция проходит организованно без столкновений.
Ранее в четверг у здания ливанского правительства прошла аналогичная массовая акция в поддержку борьбы движения "Хезболлах" против израильской армии на юге страны.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Израиль и Ливан начнут переговоры в США на следующей неделе, пишет Axios
9 апреля, 19:22
 
