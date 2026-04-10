В Бейруте демонстранты призвали власти встать на сторону "Хезболлы"

БЕЙРУТ, 10 апр - РИА Новости. Демонстранты на массовой акции протеста у здания правительства в Бейруте призвали власти встать на сторону движения "Хезболлах" в борьбе с Израилем, передает корреспондент РИА Новости.
Участники протестной акции выкрикивали антиправительственные лозунги обвиняя премьер-министра Ливана Наваф Салам в сговоре с израильскими властями.
"Мы хотим чтобы правительство и армия защищало нас и наши земли, а не проводило переговоры с врагом с позиции уступок жертвуя нами и нашей родиной. Правительство должно в первую очередь преследовать интересы своего народа, а не Израиля и других государств",- поделилась мнением одна из участниц проектной акции.
Демонстранты подошли в плотную к подъезду к правительственному дворцу и подняли флаги движения "Хезболлах" и портреты погибшего в 2024 году лидера шиитского сопротивления Хасана Насруллы.
На месте продолжают находится усиленные наряды стражей порядка, при этом акция проходит организованно без столкновений.
Ранее в четверг у здания ливанского правительства прошла аналогичная массовая акция в поддержку борьбы движения "Хезболлах" против израильской армии на юге страны.