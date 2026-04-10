Акция протеста у здания правительства в Бейруте. 10 апреля 2026

В Бейруте демонстранты призвали власти встать на сторону "Хезболлы"

БЕЙРУТ, 10 апр - РИА Новости. Демонстранты на массовой акции протеста у здания правительства в Бейруте призвали власти встать на сторону движения "Хезболлах" в борьбе с Израилем, передает корреспондент РИА Новости.

Участники протестной акции выкрикивали антиправительственные лозунги обвиняя премьер-министра Ливана Наваф Салам в сговоре с израильскими властями.

"Мы хотим чтобы правительство и армия защищало нас и наши земли, а не проводило переговоры с врагом с позиции уступок жертвуя нами и нашей родиной. Правительство должно в первую очередь преследовать интересы своего народа, а не Израиля и других государств",- поделилась мнением одна из участниц проектной акции.

Демонстранты подошли в плотную к подъезду к правительственному дворцу и подняли флаги движения " Хезболлах " и портреты погибшего в 2024 году лидера шиитского сопротивления Хасана Насруллы.

На месте продолжают находится усиленные наряды стражей порядка, при этом акция проходит организованно без столкновений.