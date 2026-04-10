Русскую звезду хотят выкупить: зачем Батраков лучшему клубу Европы

В начале апреля 2026-го российскую футбольную общественность всколыхнул самый горячий трансферный инсайд последних лет — "ПСЖ" рассматривает покупку полузащитника "Локомотива" и сборной России Алексея Батракова.

"ПСЖ" ведет Батракова уже полтора года

По информации "Чемпионата", представители французского гранда планируют визит в Москву для личных переговоров, а пока скауты собирают информацию. По окончании сезона в контракте Батракова активируется пункт о фиксированных отступных — около 16 миллионов евро. Для такого гиганта, как "ПСЖ", это не деньги.

В том, что парижане обратили внимание на молодого россиянина, даже не имеющего опыта выступления в еврокубках, нет ничего нелогичного. Стоит открыть статистику Батракова в " Локомотиве ": за два последних сезона Алексей оформил 41 результативное действие, что делает его одним из лидеров РПЛ по этому показателю. В текущем сезоне на его счету 16 голов и 11 передач в 30 матчах во всех турнирах.

Португальский агент Паулу Барбоза подтвердил серьезность намерений "ПСЖ":

« "ПСЖ" был очень заинтересован где-то полтора года назад, приводит его слова Sport24. —Летом Алексей может уехать в Европу. Сейчас вопрос в сумме — сколько запросит "Локомотив". Так-то Алексей может играть во Франции, Испании, Португалии, Германии".

Батраков подходит французам?

Поголовное большинство российских футбольных болельщиков убеждено в высочайшем классе и больших перспективах Батракова. Но и "ПСЖ" — это огромная ответственность. Переход в потенциально сильнейший клуб Европы, который является действующим победителем Лиги чемпионов , — это не просто новый уровень, а прыжок сразу через несколько ступеней. Возникает вопрос: соответствует ли один из лучших молодых талантов РПЛ такому уровню?

Батраков очень эффективен на поле. Результативные действия рождаются благодаря быстрому принятию решений и отличному видению поля — одним из ключевых качеств для перехода в лигу уровнем выше. К тому же полузащитник "Локо" отлично одарен технически и почти не совершает лишних движений.

Популярный футбольный портал WhoScored выделяет сразу несколько сильных сторон Батракова: удержание мяча, ключевые пасы, дальние удары, исполнение стандартов и игру головой. Последний пункт может удивить, ведь рост Алексея едва превышает 170 сантиметров. Однако только в этом сезоне Батраков уже трижды поражал ворота соперников со второго этажа. Отличный выбор позиции раз за разом позволяет Батракову обыгрывать более мощных соперников в верховой борьбе, и это именно тот козырь, который способен потенциально выигрывать для команды тяжелые матчи.

А с кем Батракову конкурировать в набитом звездами парижском клубе? Логичным предположением становится испанец Фабиан Руис . Недавно полузащитнику исполнилось 30 лет, возможно, отчасти поэтому в "ПСЖ" задумались об обновлении средней линии. Статистически Батраков гораздо больше созидает, однако он имеет гораздо больше влияния и ответственности в "Локомотиве", нежели Руис в "ПСЖ". Кроме того, россиянин превосходит испанца в скорости и не далеко не так травматичен.

Тот же WhoScored выделяет у Батракова единственную слабость — отбор мяча. И если в "Локомотиве" огрехи главной звезды зачастую маскируют партнеры по команде, то в "ПСЖ" пахать придется на полную. Есть и еще один вектор для развития — игра один-в-один в атаке. Батраков не так часто идет в обыгрыш, а когда идет, процент успеха близок к 50% — по крайней мере, в этом сезоне. Топовые исполнители в "ПСЖ" (к примеру, Усман Дембеле ) находятся на качественно другом уровне.

У россиянина много потенциальных конкурентов

А является ли переход в "ПСЖ" для Батракова хорошим вариантом? Не будет ли его отъезд грядущим летом выглядеть слишком поспешным? И даже если он подходит команде, насколько команда подходит ему?

Ответ становится не таким однозначным, даже если посмотреть на схему тренера Луиса Энрике . Как встроить Батракова в жесткую 4-3-3, если в "Локо" он скорее выступает в роли "свободного художника"?

Придется адаптироваться, и процесс может пройти не так гладко, как хотелось бы. Батраков может попасть в мясорубку ротации, где помимо него и Руиса на места в центре поля претендуют Витинья Жуан Невеш , Варрен Заир-Эмри, Ли Кан Ин и даже 18-летний Дро Фернандес, который уже выходил в старте парижан.

Можно, конечно, рассмотреть вариант с переводом Батракова на левый фланг, где он периодически выходит в "Локомотиве", но за это место и так конкурируют Хвича Кварацхелия и Брадли Барколя.

Однако в здоровой конкуренции зачастую проявляются лучшие качества. Батраков способен побороться за место в основе парижского клуба, как это ранее сделал Матвей Сафонов — фактор его присутствия в команде нельзя сбрасывать со счетов. Россиянин прошел путь адаптации, знает требования Луиса Энрике и может стать для Батракова не просто переводчиком, а проводником в раздевалку. А пример того, как Сафонов пробился в основу "ПСЖ", должен добавить оптимизма.