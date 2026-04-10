21:46 10.04.2026

Баскетболисты ЦСКА вышли в финал международного турнира Basket Cup

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" в полуфинале международного баскетбольного турнира Basket Cup.
"Финал четырех" первого в истории Basket Cup проходит в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 88:74 (24:20, 21:28, 21:14, 22:12). Самым результативным игроком матча стал армеец Мело Тримбл, набравший 25 очков. В составе "Зенита" больше всех очков заработал - Андрей Мартюк (15).
В финале турнира ЦСКА сыграет с казанским УНИКСом, ранее одолевшим пермскую "Парму". Решающий матч пройдет в воскресенье, игра за третье место состоится в субботу. В турнире, помимо шести лучших команд прошлого сезона Единой лиги ВТБ, принимали участие сербская "Мега" и боснийская "Игокеа".
