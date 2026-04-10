Баскетболисты УНИКСа вышли в финал международного турнира Basket Cup

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли пермскую "Парму" в полуфинале международного турнира Basket Cup.
"Финал четырех" первого в истории Basket Cup проходит в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 104:83 (36:21, 26:19, 18:15, 24:28) в пользу казанцев. Самым результативным игроком матча стал Брэндан Адамс из "Пармы", набравший 28 очков. В составе победителей больше всех очков заработал Андрей Лопатин (24).
В другом полуфинале сыграют петербургский "Зенит" и ЦСКА. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье. В турнире, помимо шести лучших команд прошлого сезона Единой лиги ВТБ, принимали участие сербская "Мега" и боснийская "Игокеа".