"АвтоВАЗ" бесплатно установит "ЭРА-ГЛОНАСС" в 41,3 тысячи Lada

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" бесплатно установит систему вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" в 41,3 тысячи автомобилей Lada Granta, выпущенных с сентября 2021 по апрель 2022 года, сообщила компания.

АвтоВАЗ " продолжает реализацию программы по дооснащению автомобилей Lad a блоками управления системой вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАС С". Начиная с 10 апреля 2026 года, в программу включены автомобили Lada Granta, выпущенные с сентября 2021-го по апрель 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего под программу попадет 41 307 автомобилей, а все работы будут выполнены бесплатно для владельцев машин.

"Владельцы автомобилей получат приглашения в дилерские центры посредством рассылки уведомлений. Также можно самостоятельно проверить, попадает ли автомобиль под программу, введя VIN-код на сайте Росстандарта ", - пояснили в "АвтоВАЗе".