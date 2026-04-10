Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" бесплатно установит "ЭРА-ГЛОНАСС" в 41,3 тысячи Lada
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 10.04.2026
"АвтоВАЗ" бесплатно установит "ЭРА-ГЛОНАСС" в 41,3 тысячи Lada

"АвтоВАЗ" бесплатно установит систему "ЭРА-ГЛОНАСС" в 41,3 тыс Lada Granta

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta
Автомобиль Lada Granta - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Granta. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" бесплатно установит систему вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" в 41,3 тысячи автомобилей Lada Granta, выпущенных с сентября 2021 по апрель 2022 года, сообщила компания.
"АвтоВАЗ" продолжает реализацию программы по дооснащению автомобилей Lada блоками управления системой вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". Начиная с 10 апреля 2026 года, в программу включены автомобили Lada Granta, выпущенные с сентября 2021-го по апрель 2022 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего под программу попадет 41 307 автомобилей, а все работы будут выполнены бесплатно для владельцев машин.
"Владельцы автомобилей получат приглашения в дилерские центры посредством рассылки уведомлений. Также можно самостоятельно проверить, попадает ли автомобиль под программу, введя VIN-код на сайте Росстандарта", - пояснили в "АвтоВАЗе".
В компании напомнили, что выпуск автомобилей без "ЭРА-ГЛОНАСС" был санкционирован нормативными документами и регламентами в связи со сложностями поставок комплектующих поставщику, возникшими в 2021 году.
АвтоАвтоВАЗФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)ЭРА-ГЛОНАССLada VestaЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала