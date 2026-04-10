Анохин: для многодетных семей Смоленской области действуют 40 мер поддержки

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Смоленской области более 86 тысяч семей, свыше 8,6 тысячи из них – многодетные, для них действуют порядка 40 мер поддержки, сообщил губернатор Василий Анохин.

Одна из наиболее востребованных – помощь с погашением ипотеки. Вместе с федеральной поддержкой общая сумма может достигать 1 миллиона рублей.

"Реализуем эту меру поддержки с 1 января 2025 года в рамках региональной программы по повышению рождаемости, а также национального проекта "Семья", инициированного президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.

Многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей из федерального бюджета на погашение ипотечного кредита - размер выплаты зависит от остатка задолженности по ипотеке. Дополнительно в регионе предусмотрена региональная выплата – до 550 тысяч рублей. Ее могут получить семьи, проживающие на территории Смоленской области, в которых с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года родился третий ребенок или последующие дети. Размер выплаты также определяется исходя из оставшейся суммы ипотечного долга.