Почти 35 тысяч пациентов расшифровали анализы через ИИ в Подмосковье

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Почти 35 тысяч человек воспользовались сервисом расшифровки анализов на основе искусственного интеллекта в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентам региона доступен сервис на основе ИИ, позволяющий расшифровывать анализы лабораторных исследований. Помимо интерпретации анализов, он дает персональные рекомендации по выявленным отклонениям.
"Подмосковье одним из первых в стране запустило расшифровку анализов через ИИ — и за несколько месяцев сервисом воспользовались почти 35 тысяч человек. Мы видим высокий запрос на такие цифровые решения. При этом важно, что окончательное решение о лечении по-прежнему принимает врач — технологии здесь выступают помощником, а не заменой специалиста", — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Воспользоваться сервисом можно в приложении "Добродел Здоровье". Для этого необходимо зайти во вкладку, где находятся результаты лабораторных исследований, после чего система автоматически их проанализирует.