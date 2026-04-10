Японский ученый рассказал, кому не поможет лечение от Альцгеймера - РИА Новости, 10.04.2026
01:45 10.04.2026
Японский ученый рассказал, кому не поможет лечение от Альцгеймера

РИА Новости: новый препарат от Альцгеймера эффективен при легких симптомах

© iStock.com / Rostislav_SedlacekПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
Прием у врача. Архивное фото
ТОКИО, 10 апр - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Эффективность нового препарата от болезни Альцгеймера леканемаба может существенно различаться у пациентов, при этом ключевой проблемой остаётся поздняя диагностика, поскольку ранние симптомы часто принимают за возрастные изменения, рассказал РИА Новости профессор Токийского столичного института геронтологии и гериатрии Ацуси Ивата.
"По моим наблюдениям, пациенты как бы делятся на тех, у кого есть эффект от препарата, и тех, у кого его нет. Этот препарат наиболее эффективен у пациентов с крайне лёгкими симптомами, однако такие состояния часто воспринимаются людьми просто как "возрастные изменения", - отметил эксперт.
По мнению профессора, основная проблема заключается в недостаточной осведомлённости общества о лёгких когнитивных нарушениях и начальных стадиях деменции, что зачастую откладывает обращение к врачу и снижает возможную эффективность лечения.
Ивата и его коллеги провели пострегистрационное исследование применения леканемаба в Японии, основанное на данных реальной клинической практики, в котором были проанализированы данные более 2,6 тысячи пациентов. По его результатам, изменения в мозге, выявляемые при МРТ (ARIA), которые считаются одним из основных рисков терапии, наблюдались примерно у 7% пациентов, при этом большинство случаев протекали бессимптомно.
"В нашем центре при применении препарата примерно у 200 пациентов ни у одного не возникло симптоматических проявлений ARIA", - подчеркнул профессор.
Ивата добавил, что при тщательном мониторинге с помощью МРТ "безопасность препарата может быть обеспечена в определённой степени".
Леканемаб является одним из новейших препаратов для лечения болезни Альцгеймера, направленным на удаление амилоида — белка, который может накапливаться в мозге и считается одним из ключевых факторов развития заболевания.
