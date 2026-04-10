Японский ученый рассказал, кому не поможет лечение от Альцгеймера

ТОКИО, 10 апр - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Эффективность нового препарата от болезни Альцгеймера леканемаба может существенно различаться у пациентов, при этом ключевой проблемой остаётся поздняя диагностика, поскольку ранние симптомы часто принимают за возрастные изменения, рассказал РИА Новости профессор Токийского столичного института геронтологии и гериатрии Ацуси Ивата.

"По моим наблюдениям, пациенты как бы делятся на тех, у кого есть эффект от препарата, и тех, у кого его нет. Этот препарат наиболее эффективен у пациентов с крайне лёгкими симптомами, однако такие состояния часто воспринимаются людьми просто как "возрастные изменения", - отметил эксперт.

По мнению профессора, основная проблема заключается в недостаточной осведомлённости общества о лёгких когнитивных нарушениях и начальных стадиях деменции, что зачастую откладывает обращение к врачу и снижает возможную эффективность лечения.

Ивата и его коллеги провели пострегистрационное исследование применения леканемаба в Японии, основанное на данных реальной клинической практики, в котором были проанализированы данные более 2,6 тысячи пациентов. По его результатам, изменения в мозге, выявляемые при МРТ (ARIA), которые считаются одним из основных рисков терапии, наблюдались примерно у 7% пациентов, при этом большинство случаев протекали бессимптомно.

"В нашем центре при применении препарата примерно у 200 пациентов ни у одного не возникло симптоматических проявлений ARIA", - подчеркнул профессор.

Ивата добавил, что при тщательном мониторинге с помощью МРТ "безопасность препарата может быть обеспечена в определённой степени".