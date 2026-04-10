Ксения Алферова рассказала о разводе с Егором Бероевым

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Больше 20 лет брака, общая дочь, венчание в церкви. Ксения Алферова молчала несколько месяцев после того, как Егор Бероев объявил об их расставании. Теперь актриса решилась на откровенный разговор.

Как рушилась семья и какую трагедию пережили супруги задолго до развода?

Постнеожиданность

Когда Егор Бероев опубликовал сообщение о расставании с женой, указав, что они не вместе с 2022 года, для Ксении это стало шоком. В интервью Лауре Джугелии актриса призналась: "Со мной это не было согласовано, это какая-то импровизация неудачная. О которой, я не знаю наверняка, но, думаю, он уже много раз пожалел".

Она отметила, что выросла в семье, где личное оставалось личным. "Сейчас это будто норма — все скелеты вытащить, продемонстрировать и прополоскать при всех. Все должны это обсудить. <...> Мне так это удивительно", — поделилась актриса.

Когда все рухнуло

Алферова не согласна с хронологией, которую озвучил Бероев. По ее словам, официально их брак расторгли 16 мая 2025-го. "Да, мы не живем вместе чуть больше. Не с 2022 года. С 23-го, если не ошибаюсь", — сказала Ксения.

Она вспоминает, как чувствовала: что-то идет не так. "Оглядываясь назад, ты понимаешь, когда начинаешь раскладывать в обратную сторону: это ты знала, это ты чувствовала, это ты понимала. Я предложила выбор. Говорю: "Давай либо мы что-то меняем в отношениях, либо как". И он сделал этот выбор: жить отдельно".

Почему распался брак

Когда речь зашла о причинах развода, Ксения отказалась обсуждать слухи об изменах. "Я всегда верила своему мужу", — отрезала она.

Актриса уверена: дело не в одном конкретном событии. "Я думаю, что мы по-разному начали смотреть на многие вещи. Когда мы встретились, то во многих вещах совпадали, а потом..." — заметила Алферова.

Она призналась, что интуитивно чувствовала кризис задолго до объявления о разводе: "Считаю, если тебе уже кажется, то тебе не кажется".

Жена в вечности

Несмотря на официальный развод, Ксения продолжает утверждать: "Я жена, мы венчаны! Да, в вечности жена, не на бумаге. <...> Не верю, что любовь проходит. Она, наверное, просто видоизменяется. Поэтому развенчание невозможно!" — сказала актриса.

Она вспомнила, как перед венчанием ее педагог в театральном предупреждала: "Детка, ты понимаешь, что это навсегда?" Тогда Ксения ответила да. И до сих пор стоит на своем.

Новая жизнь Бероева

Для Алферовой женитьба Бероева на Анне Панкратовой стала неожиданностью: "Мне кажется, про их свадьбу я узнала, когда болела, и узнала из прессы. Меня никто не приглашал на свадьбу и не спрашивал разрешения".

Она категорична: дружить с бывшим мужем не собирается, даже несмотря на то, что он помогает финансово — оплачивает учебу их дочери Евдокии.

"Я считаю мерзостью вот эти вот цивилизованные отношения. Когда люди жили вместе, а потом они вдруг расстались и остались друзьями — дружат домами и новыми отношениями. Мне кажется, это какой-то ужас", — отмечает она.

Что осталось

Сейчас Алферова переосмысливает прожитые годы.

"Думаю, что в любых отношениях обоим есть за что сказать "прости" друг другу, другой вопрос, готов ли человек простить кого-то. Мне есть за что сказать прости, и ему тоже. А как может быть в семейной жизни иначе?" — рассуждает она.