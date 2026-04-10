В Афганистане мужчину арестовали за общение с джиннами по телефону

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники афганского министерства поощрения добродетели и предотвращения порока арестовали жителя уезда Суроби провинции Кабул за общение с джиннами по мобильному телефону, передает в пятницу афганское информационное агентство Pajhwok

Министерство заявило, что арестованный ранее в одной из видеопрограмм Pajhwok Afghan News похвастался тем, что использовал мобильный телефон для общения с джиннами своих клиентов, дабы предотвратить причинение им вреда.

"Сотрудники министерства поощрения добродетели, предотвращения порока и слушанию жалоб арестовали мужчину в районе Суроби провинции Кабул , который утверждал, что может общаться с джиннами пациентов посредством мобильного телефона", - говорится в сообщении.

Находчивый молодой человек убеждал людей, что джинны повелевают их судьбой, а он может связаться с небесными покровителями, чтобы защитить своих подопечных, за что брал оплату.

"Задержанный утверждал, что джинны понимали его слова... однако такие утверждения считаются суевериями и противоречат исламским принципам", - приводит агентство выдержку из заявления министерства.