Космонавт Зубрицкий рассказал о подготовке экипажей МКС

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Российский космонавт Алексей Зубрицкий, недавно вернувшийся из космического полёта и прошедший реабилитацию, рассказал РИА Новости в рамках Недели космоса, что уже начал посещать тренировки, он помогает космонавтам, которым полёт только предстоит.

Зубрицкий совершил своей первый космический полёт с апреля по декабрь 2025 года. На Международной космической станции он провёл почти 245 суток.

"Я уже начал посещать тренировки, но пока не в рамках своей подготовки, а помогаю космонавтам, которые готовятся к полёту, выполняю обязанности второго члена экипажа. Есть такие виды тренировок, где требуется, чтобы два космонавта присутствовали на тренажёре", - сказал Зубрицкий.

Он уточнил, что уже завершил период острой реабилитации, который длился два месяца. Один месяц он восстанавливался на базе Центра подготовки космонавтов ( ЦПК ) имени Гагарина, ещё один месяц провёл с семьёй в санатории в Сочи . Сейчас, по словам космонавта, у него начался этап "неофициальной" реабилитации.

"Организм продолжает восстановление, у меня продолжаются занятия физкультурой, возвращаю исходную форму по силовым показателям, по показателям выносливости", - рассказал космонавт.

Он добавил, что медицинская комиссия, по результатам которой будет принято решение, может ли он продолжать подготовку и приступать к специальным тренировкам, должна состояться примерно через полгода после возвращения. Эта же комиссия определит, можно ли допустить космонавта к назначению в следующий полёт.

Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – " Роскосмос ".