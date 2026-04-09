Рейтинг@Mail.ru
Космонавт Зубрицкий рассказал о подготовке экипажей МКС
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:30 09.04.2026
Космонавт Зубрицкий рассказал о подготовке экипажей МКС

Зубрицкий после возвращения с МКС помогает подготовиться другим экипажам

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкКосмонавт Алексей Зубрицкий на просветительском марафоне "Космос со Знанием"
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Космонавт Алексей Зубрицкий на просветительском марафоне "Космос со Знанием". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Российский космонавт Алексей Зубрицкий, недавно вернувшийся из космического полёта и прошедший реабилитацию, рассказал РИА Новости в рамках Недели космоса, что уже начал посещать тренировки, он помогает космонавтам, которым полёт только предстоит.
Зубрицкий совершил своей первый космический полёт с апреля по декабрь 2025 года. На Международной космической станции он провёл почти 245 суток.
"Я уже начал посещать тренировки, но пока не в рамках своей подготовки, а помогаю космонавтам, которые готовятся к полёту, выполняю обязанности второго члена экипажа. Есть такие виды тренировок, где требуется, чтобы два космонавта присутствовали на тренажёре", - сказал Зубрицкий.
Он уточнил, что уже завершил период острой реабилитации, который длился два месяца. Один месяц он восстанавливался на базе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, ещё один месяц провёл с семьёй в санатории в Сочи. Сейчас, по словам космонавта, у него начался этап "неофициальной" реабилитации.
"Организм продолжает восстановление, у меня продолжаются занятия физкультурой, возвращаю исходную форму по силовым показателям, по показателям выносливости", - рассказал космонавт.
Он добавил, что медицинская комиссия, по результатам которой будет принято решение, может ли он продолжать подготовку и приступать к специальным тренировкам, должна состояться примерно через полгода после возвращения. Эта же комиссия определит, можно ли допустить космонавта к назначению в следующий полёт.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос".
РИА Новости - информационный партнёр Недели космоса-2026.
РоссияСочиВладимир ПутинЦентр подготовки космонавтовРоскосмосДень космонавтики
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала