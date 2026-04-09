Журналиста "Новой газеты" задержали по делу об использовании личных данных

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Журналист, исполнительный редактор "Новой газеты" Олег Ролдугин фигурирует в деле о незаконном использовании персональных данных, он задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Обыски в редакции "Новой газеты" идут в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных граждан при создании информационных статей и материалов негативного содержания о россиянах, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах. По данным столичного главка МВД, дело было возбуждено 10 марта.
"Олег Ролдугин фигурирует в уголовном деле, он задержан и находится на допросе", - сказал собеседник агентства, добавив, что у журналиста прошли обыски.
