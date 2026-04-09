В чем заключался главный секрет Жириновского

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский. 19 марта 2018 года

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Владимир Жириновский оставил после себя множество прогнозов будущего, которые стали реальностью. Однако многие сходятся во мнении, что талант политика — вовсе не случайность.

На чем основаны его "пророчества"?

Лидер с детства

Нужно сразу отметить, что Владимир Вольфович получил прекрасное образование. Уже в школьные годы он проявлял себя лидером — был старостой, председателем совета отряда, в старших классах работал в комитете комсомола, редактировал стенгазету.

После школы он решил продолжить обучение в Институте восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Окончив в 1970 году институт по специальности "Турция и турецкий язык", Жириновский не стал покидать родной вуз — в 1977-м получил квалификацию юриста. В 1998 году защитил диссертацию, получив степень доктора философских наук.

Спал четыре-пять часов в сутки

Многие говорят о невероятной работоспособности Владимира Вольфовича. По словам экс-депутата Госдумы Василия Власова, именно трудолюбие политика помогло ему добиться невероятных успехов.

"Спал он всего по четыре-пять часов в сутки, а остальное время посвящал анализу, чтению и всестороннему изучению информации. Секрет его успеха заключается в сочетании гениальности, сумасшедшего трудолюбия и потрясающей интеллектуальной силы", — считает Власов.

По словам экс-парламентария, Жириновский постоянно находился в океане информации — читал газеты, слушал радио, изучал вырезки из печатных изданий, подготовленные пресс-службой.

Отдали должное и в Китае

Прогнозы Жириновского заинтересовали зарубежную аудиторию. В Китае отметили точность предсказаний бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского об обострении конфликта между Израилем и Ираном.

"Там развернутся такие события, что все забудут вообще о том, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне", — говорил Владимир Вольфович.