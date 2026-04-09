Выходка Зеленского в адрес Орбана поразила экс-премьера Украины

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает строить козни против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, несмотря на то, что это наносит ущерб Украине, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.
Так он прокомментировал недопуск мониторинговой миссии к нефтепроводу "Дружба".
"Ненависть Зеленского к Орбану столь велика, что несмотря на потерю поставок дизельного топлива, киевский режим своими действиями создает дополнительные проблемы для Украины", — написал он.
Европейские эксперты прибыли на Украину 18 марта. Спустя пять дней местные СМИ сообщили, что доступ к поврежденному нефтепроводу группа так и не получила.
Украина 27 января остановила транзит российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения трубопровода. Будапешт и Братислава считают, что "Дружба" функционирует, а остановка транзита — это политическое решение и шантаж со стороны Киева. Венгрия в ответ перестала поставлять на Украину дизельное топливо, а также заблокировала кредит от ЕС. Словакия же заявила, что не поддержит новый пакет санкций против России, если Европейская комиссия продолжит закрывать глаза на ситуацию.
Будапешт не раз повторял, что киевский режим активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.