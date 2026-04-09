МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает строить козни против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, несмотря на то, что это наносит ущерб Украине, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.

Будапешт не раз повторял, что киевский режим активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.