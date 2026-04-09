Рейтинг@Mail.ru
Выходка Зеленского в адрес Орбана поразила экс-премьера Украины - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 09.04.2026
© AP Photo / Khalil HamraВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает строить козни против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, несмотря на то, что это наносит ущерб Украине, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.
Так он прокомментировал недопуск мониторинговой миссии к нефтепроводу "Дружба".
"Ненависть Зеленского к Орбану столь велика, что несмотря на потерю поставок дизельного топлива, киевский режим своими действиями создает дополнительные проблемы для Украины", — написал он.
По словам Азарова, Зеленский также "выполняет задачу Англии и ЕС, которые всеми способами пытаются помешать Орбану выиграть выборы".
Европейские эксперты прибыли на Украину 18 марта. Спустя пять дней местные СМИ сообщили, что доступ к поврежденному нефтепроводу группа так и не получила.
Украина 27 января остановила транзит российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения трубопровода. Будапешт и Братислава считают, что "Дружба" функционирует, а остановка транзита — это политическое решение и шантаж со стороны Киева. Венгрия в ответ перестала поставлять на Украину дизельное топливо, а также заблокировала кредит от ЕС. Словакия же заявила, что не поддержит новый пакет санкций против России, если Европейская комиссия продолжит закрывать глаза на ситуацию.
Будапешт не раз повторял, что киевский режим активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
В миреУкраинаВенгрияСловакияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанНиколай Азаров (политик)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала