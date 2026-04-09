СМИ: Зеленский устроил истерику после обвинений Вэнса

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский обрушился с критикой на вице-президента США Джей Ди Вэнса за поездку в Венгрию, пишет The Guardian.
«
"Зеленский назвал поездку американского вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт с целью агитации за Орбана "бесполезной", — говорится в публикации.
Он также уверяет, что не планирует вмешиваться в венгерские выборы.
Вэнс в среду назвал угрозы Зеленского в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана нелепыми и неприемлемыми, а также заявил, что украинские спецслужбы хотели повлиять на выборы в США и Венгрии.