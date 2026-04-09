10:40 09.04.2026
"Я готов". Зеленский обратился с предложением к Путину

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь предложил Владимиру Путину встретиться не в Москве.
"Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, в США — где угодно", — заявил он в интервью телеканалу RAI.
Зеленский также снова отказался от вывода украинских войск с территорий Донбасса.
Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По словам Ушакова, Россия никогда не отказывалась от контактов с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
