В Запорожской области восстанавливают электроснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Энергетики Запорожской области работают над восстановлением нарушенного энергоснабжения в регионе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о частичном или полном отключении света в муниципалитетах региона.
"Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области…. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения", - написал губернатор в своем канале в Мах.
Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме, отметил он.