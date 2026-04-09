В Запорожской области восстанавливают электроснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Энергетики Запорожской области работают над восстановлением нарушенного энергоснабжения в регионе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме, отметил он.