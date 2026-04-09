"Захарян не получает практики в Испании": Карпин высказался о футболисте
11:08 09.04.2026 (обновлено: 11:20 09.04.2026)
"Захарян не получает практики в Испании": Карпин высказался о футболисте

Карпин: к сожалению, Захарян не получает игровой практики в "Реал Сосьедад"

Игрок национальной сборной России по футболу Арсен Захарян
Игрок национальной сборной России по футболу Арсен Захарян
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Игрок национальной сборной России по футболу Арсен Захарян. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал РИА Новости, что общался с полузащитником Арсеном Захаряном и ему жаль, что футболист не получает игровой практики в испанском клубе "Реал Сосьедад".
Захарян в текущем сезоне провел за "Реал Сосьедад" 16 матчей в Ла Лиге. 22-летний полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25 из-за повреждений.
"В январе общались с Захаряном, когда я приезжал. Это профессиональный футбол - тут не может быть обидно или нет. Что есть, то есть. К сожалению для нас и для него, он не получает игровой практики", - сказал Карпин.
Захарян вошел в расширенный состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи, но так и не попал в окончательный состав национальной команды.
