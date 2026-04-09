"Захарян не получает практики в Испании": Карпин высказался о футболисте

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал РИА Новости, что общался с полузащитником Арсеном Захаряном и ему жаль, что футболист не получает игровой практики в испанском клубе "Реал Сосьедад".