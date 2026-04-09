В Забайкалье экс-сотрудника "Радио Свободная Европа"* обвинили в госизмене
09:47 09.04.2026 (обновлено: 11:22 09.04.2026)
В Забайкалье экс-сотрудника "Радио Свободная Европа"* обвинили в госизмене

В Чите задержали экс-журналиста "Радио Свободная Европа" за сотрудничество с СБУ

© ЦОС ФСБ России
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Бывший внештатный корреспондент "Радио Свободная Европа"* обвиняется в Забайкальском крае в государственной измене за сотрудничество с СБУ, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Забайкальском крае пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1960 г.р., причастного к совершению государственной измены. Установлено, что житель г. Читы ранее являлся внештатным корреспондентом признанной нежелательной на территории Российской Федерации международной организации "Радио Свободная Европа"*, - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в целях оказания помощи украинской стороне он вступил в подконтрольное Службе безопасности Украины Telegram-сообщество.
По месту проживания фигуранта проведен обыск, в ходе которого изъяты средства вычислительной техники и связи, содержащие сведения, изобличающие его деятельность, направленную против безопасности Российской Федерации.
Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России, задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
