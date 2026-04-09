Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал 1,5 миллиарда рублей с лиц, контролировавших Вокбанк - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 09.04.2026
Суд взыскал 1,5 миллиарда рублей с лиц, контролировавших Вокбанк

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Банка России в интересах банка "Траст" взыскал более 1,5 миллиардов рублей убытков солидарно с совладельца обанкротившегося "Тройка-Д банка" Жомарта Ертаева и других бывших контролирующих лиц также обанкротившегося Вокбанка, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд полностью удовлетворил иск. Кроме Ертаева, убытки взысканы с "Тройка-Д банка" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), экс-предправления Вокбанка Вячеслава Гурьянова и бывшего члена правления Дмитрия Шилина. Требования еще к одному ответчику – Андрею Римскому, тоже входившему в правление Вокбанка, - суд отклонил.
Иск, поданный еще в 2022 году, заявлен "о взыскании убытков, причиненных действиями контролирующих лиц АО "Вокбанк". "Тройка-Д банк" был инвестором санации Вокбанка (ранее - "Волго-Окского коммерческого банка") с 2015 по 2019 год, пока у самого "Тройка-Д банка" не отозвали лицензию.
После "Тройка-Д банка" оздоровлением Вокбанка занимался Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк России стал владельцем свыше 99,9% акций банка и произвел его докапитализацию на 2,7 миллиарда рублей. Затем Вокбанк был поглощен Минбанком, который уже после подачи этого иска передал права требования "Трасту".
По мнению истцов, действия ответчиков привели к необходимости санации Вокбанка за счет государственных средств. Сумма иска была рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую он выделяет средства через ФКБС.
Суд первой инстанции рассмотрел дело повторно. Первый раз он в январе 2025 года отказал в иске, пояснив, что формула, появившаяся в законе в 2018 году, не имеет обратной силы.
На этом основании суд отклонил требования к Римскому и Ертаеву, которым вменялись действия, совершенные до введения формулы в действие, и к Шилину и Гурьянову, работавшим как в период до введения формулы, так и после. А требования к "Тройка-Д банку" суд предложил заявить в деле о его банкротстве. Апелляция в июне оставила решение без изменения.
Окружной суд, рассмотрев жалобы Центробанка и "Траста", в сентябре отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций.
Суд, в частности, отметил, что "невозможность применить… норму расчета (формулу) размера убытка в отношении ответчиков… не лишает возможности рассмотреть предъявленные требования в соответствии с общими основаниями ответственности контролирующих хозяйственное общество лиц в соответствии с гражданским законодательством".
ТРАСТАгентство по страхованию вкладовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала