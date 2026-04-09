Суд взыскал 1,5 миллиарда рублей с лиц, контролировавших Вокбанк

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Банка России в интересах банка "Траст" взыскал более 1,5 миллиардов рублей убытков солидарно с совладельца обанкротившегося "Тройка-Д банка" Жомарта Ертаева и других бывших контролирующих лиц также обанкротившегося Вокбанка, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Суд полностью удовлетворил иск. Кроме Ертаева, убытки взысканы с "Тройка-Д банка" в лице Агентства по страхованию вкладов ( АСВ ), экс-предправления Вокбанка Вячеслава Гурьянова и бывшего члена правления Дмитрия Шилина. Требования еще к одному ответчику – Андрею Римскому, тоже входившему в правление Вокбанка, - суд отклонил.

Иск, поданный еще в 2022 году, заявлен "о взыскании убытков, причиненных действиями контролирующих лиц АО "Вокбанк". "Тройка-Д банк" был инвестором санации Вокбанка (ранее - "Волго-Окского коммерческого банка") с 2015 по 2019 год, пока у самого "Тройка-Д банка" не отозвали лицензию.

После "Тройка-Д банка" оздоровлением Вокбанка занимался Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк России стал владельцем свыше 99,9% акций банка и произвел его докапитализацию на 2,7 миллиарда рублей. Затем Вокбанк был поглощен Минбанком, который уже после подачи этого иска передал права требования " Трасту ".

По мнению истцов, действия ответчиков привели к необходимости санации Вокбанка за счет государственных средств. Сумма иска была рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую он выделяет средства через ФКБС.

Суд первой инстанции рассмотрел дело повторно. Первый раз он в январе 2025 года отказал в иске, пояснив, что формула, появившаяся в законе в 2018 году, не имеет обратной силы.

На этом основании суд отклонил требования к Римскому и Ертаеву, которым вменялись действия, совершенные до введения формулы в действие, и к Шилину и Гурьянову, работавшим как в период до введения формулы, так и после. А требования к "Тройка-Д банку" суд предложил заявить в деле о его банкротстве. Апелляция в июне оставила решение без изменения.

Окружной суд, рассмотрев жалобы Центробанка и "Траста", в сентябре отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций.