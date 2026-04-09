Гладков рассказал, когда начнут перечислять выплаты в Белгородской области - РИА Новости, 09.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 09.04.2026
Гладков рассказал, когда начнут перечислять выплаты в Белгородской области

Вид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Единовременные выплаты жителям Белгородской области, потерявшим имущество из-за обстрелов, начнут перечислять в короткие сроки после поступления средств в региональный бюджет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В ответ на обращения граждан о задержке обещанных выплат губернатор заявил, что правительство РФ уже приняло положительное решение, за что регион благодарен премьер-министру Михаилу Мишустину. Однако сами денежные средства ещё не поступили в распоряжение области. Речь идет о выплатах в размере 15 тысяч рублей и 150 тысяч рублей в качестве единовременной материальной помощи за утраченное имущество.
"Как только они поступят, мы сразу, максимально быстро, в течение одного-двух-трех дней будем доводить до каждого жителя, который пострадал, кому положены и кто с нетерпением их ждет", — написал Гладков в Telegram-канале.
По его словам, всего выплаты ожидают 2644 человека из приграничных районов Белгородской области. Губернатор подчеркнул, что со стороны региональных властей никаких проволочек в этом процессе не будет.
В Белгородской области предоставляется единовременная материальная помощь жителям, вынужденно покинувшим свои дома, в 15 тысяч рублей, также помощь в размере 75 тысяч рублей за частичную потерю имущества первой необходимости и 150 тысяч рублей – выплата за полную потерю имущества в связи с обстрелами со стороны ВСУ.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковМихаил МишустинВооруженные силы Украины
 
 
