В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также, добавил губернатор, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась 15-летняя девочка, которая получила минно-взрывную травму, ушиб, ссадины ног при атаке дрона в селе Нежеголь. Для дальнейшего обследования она будет доставлена в детскую областную клиническую больницу.