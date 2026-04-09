ВСУ нанесли удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по зданию недействующего магазина в Каменке-Днепровской, повреждён школьный автобус и оконное остекление расположенной рядом школы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, никто из детей и персонала школы не пострадал.
"Ученики оперативно эвакуированы. Пострадавших в эпицентре удара также нет. На месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор.
