ВСУ нанесли удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по зданию недействующего магазина в Каменке-Днепровской, повреждён школьный автобус и оконное остекление расположенной рядом школы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Зафиксирована атака по зданию недействующего магазина в Каменке-Днепровской, расположенному около общеобразовательной школы. В результате атаки повреждён школьный автобус и оконное остекление школы", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах

По его словам, никто из детей и персонала школы не пострадал.