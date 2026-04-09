Над Курской областью за сутки сбили 35 БПЛА

КУРСК, 9 апр - РИА Новости. ВСУ 28 раз за прошедшие сутки атаковали из артиллерии отселённые приграничные районы Курской области, сбито 35 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 8 апреля до 07.00 9 апреля сбито 35 вражеских беспилотников различного типа. 28 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max

Он добавил, что 21 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в селе Илек Беловского района посечён осколками фундамент и забор домовладения. В посёлке Доброе Поле Хомутовского района поврежден кузов автомобиля", - уточнил губернатор.