Над Курской областью за сутки сбили 35 БПЛА

09:51 09.04.2026
Над Курской областью за сутки сбили 35 украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мирный
Боевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
КУРСК, 9 апр - РИА Новости. ВСУ 28 раз за прошедшие сутки атаковали из артиллерии отселённые приграничные районы Курской области, сбито 35 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 8 апреля до 07.00 9 апреля сбито 35 вражеских беспилотников различного типа. 28 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что 21 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Илек Беловского района посечён осколками фундамент и забор домовладения. В посёлке Доброе Поле Хомутовского района поврежден кузов автомобиля", - уточнил губернатор.
По словам главы региона, погибших и пострадавших нет.
