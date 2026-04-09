Рейтинг@Mail.ru
Российские ватерполисты вновь сыграют с бразильцами на старте плей-офф КМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 09.04.2026 (обновлено: 23:14 09.04.2026)
Российские ватерполисты вновь сыграют с бразильцами на старте плей-офф КМ

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВодное поло
Водное поло - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Водное поло . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мужская сборная России по водному поло сыграет с командой Бразилии в матче 1/8 финала второго дивизиона Кубка мира, который проходит в Гзире (Мальта).
На первом этапе каждая команда провела по три матча за три дня, 16 лучших сборных вышли в плей-офф Кубка мира. Россияне обыграли команды Бразилии (10:7), Великобритании (21:9) и ЮАР (31:11) и заняли первое место в общей турнирной таблице.
На стадии 1/8 финала, матчи которой пройдут 10 апреля, соперниками российской команды вновь станут бразильцы, финишировавшие на 16-й строчке в сводной таблице.
Кубок мира стал первым крупным соревнованием для российских ватерполистов под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) за последние несколько лет. В ноябре федерация приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
СпортКубок мира ФИВБ (женщины)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала