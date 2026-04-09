Российские ватерполисты вновь сыграют с бразильцами на старте плей-офф КМ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мужская сборная России по водному поло сыграет с командой Бразилии в матче 1/8 финала второго дивизиона Кубка мира, который проходит в Гзире (Мальта).

На стадии 1/8 финала, матчи которой пройдут 10 апреля, соперниками российской команды вновь станут бразильцы, финишировавшие на 16-й строчке в сводной таблице.

Кубок мира стал первым крупным соревнованием для российских ватерполистов под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) за последние несколько лет. В ноябре федерация приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.