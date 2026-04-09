Российские ватерполисты разгромили команду ЮАР на Кубке мира - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
15:34 09.04.2026 (обновлено: 15:47 09.04.2026)
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сборная России по водному поло обыграла команду ЮАР в матче третьего тура основного этапа второго дивизиона Кубка мира, который проходит в Гзире (Мальта).
Встреча завершилась со счетом 31:11 (8:2, 8:4, 7:3, 8:2) в пользу россиян.
На первом этапе Кубка мира сборная России одержала победы во всех трех матчах. Ранее россияне обыграли команды Бразилии (10:7) и Великобритании (21:9).
В турнире принимают участие 24 сборные, 16 лучших команд выйдут в плей-офф, который стартует 10 апреля. Соперник сборной России определится по итогам всех матчей групповой стадии.
Кубок мира стал первым крупным соревнованием для российских ватерполистов под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) за последние несколько лет. В ноябре федерация приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
