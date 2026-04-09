03:06 09.04.2026
Роспотребнадзор пояснил, когда услуги риелтора могут быть уменьшены в цене

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Потребитель может потребовать уменьшения цены за услуги риелтора в том случае, если они были оказаны некачественно, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Если риелторские услуги были оказаны некачественно, потребитель вправе по своему выбору потребовать: уменьшения цены оказанной услуги; возмещения понесенных расходов по устранению недостатков услуги третьими лицами. Кроме того, потребитель может отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если обнаруженные недостатки носят существенный характер или не соответствуют условиям договора", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, если договор был заключен с физическим лицом – положения о защите прав потребителей не применяются. А при заключении договоров с агентствами недвижимости особое внимание необходимо обращать на размер вознаграждения за услуги.
Кроме того, исполнитель услуги не может выполнять дополнительные платные работы или услуги без согласие на то потребителя. Потребитель вправе отказаться от их оплаты, а если они оплачены, потребовать возврат.
Если услуга не будет оказана потребителю в срок, то он по своему выбору вправе: назначить риелтору новый срок; потребовать уменьшения цены за услуги; отказаться от исполнения договора. "В случае нарушения установленных сроков оказания услуги или назначенных потребителем новых сроков риелтор обязан уплатить потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере 3% цены оказания услуги. При этом договором может быть установлен более высокий размер пени", - заключили в ведомстве.
