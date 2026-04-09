Двум полякам грозит до 12 лет за нападение с мачете на граждан Украины

ВАРШАВА, 9 апр - РИА Новости. Двое граждан Польши предстанут перед судом за нападение с мачете на граждан Украины, сообщает окружная прокуратура польской Остроленки.
"Районная прокуратура Остроленки надзирает за расследованием произошедшего 19 февраля 2026 года в Пшасныше применения насилия в отношении Василия Х. и Ивана С., граждан Украины, в связи с их национальной принадлежностью и их избиением", - говорится в сообщении прокуратуры.
В надзорном ведомстве уточнили, что украинцы столкнулись с угрозой жизни: нападавшие избили их и с помощью мачете нанесли им травмы.
По данным прокуратуры, нападавшими являются граждане Польши Матеуш П. и Себастьян С. В момент совершения преступления они были пьяны. Оба нападавших признали свою вину. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
В Польше напали на украинцев из-за языка
