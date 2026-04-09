Рейтинг@Mail.ru
Двум полякам грозит до 12 лет за нападение с мачете на граждан Украины - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 09.04.2026
Двум полякам грозит до 12 лет за нападение с мачете на граждан Украины

Два гражданина Польши предстанут перед судом за нападение с мачете на украинцев

© Fotolia / Radoslaw MaciejewskiПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Польская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 9 апр - РИА Новости. Двое граждан Польши предстанут перед судом за нападение с мачете на граждан Украины, сообщает окружная прокуратура польской Остроленки.
"Районная прокуратура Остроленки надзирает за расследованием произошедшего 19 февраля 2026 года в Пшасныше применения насилия в отношении Василия Х. и Ивана С., граждан Украины, в связи с их национальной принадлежностью и их избиением", - говорится в сообщении прокуратуры.
В надзорном ведомстве уточнили, что украинцы столкнулись с угрозой жизни: нападавшие избили их и с помощью мачете нанесли им травмы.
По данным прокуратуры, нападавшими являются граждане Польши Матеуш П. и Себастьян С. В момент совершения преступления они были пьяны. Оба нападавших признали свою вину. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Кадр видео конфликта поляков с украинцами в Познани - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Польше напали на украинцев из-за языка
16 декабря 2025, 13:55
 
В миреПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала