Специальная военная операция на Украине
 
15:09 09.04.2026 (обновлено: 16:38 09.04.2026)
"Она побеждает". Произошедшее с Украиной шокировало журналиста

Боуз: итог обмена телами погибших между Россией и Украиной говорит сам за себя

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Состоявшийся обмен телами погибших военных между Россией и Украиной развенчивает миф о якобы успехах ВСУ на фронте, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Россия только что передала Украине еще 1000 погибших, все это — ненужные потери для Владимира Зеленского и результат провалившейся войны НАТО. <…> Украина "побеждает", — обратил внимание он.
В четверг источник РИА Новости сообщил, что Москва передала Украине тысячу погибших военных и получила 41 тело российских бойцов.
Предыдущий обмен прошел 26 февраля. Тогда Киев взамен на тысячу тел военнослужащих передал России 35 погибших солдат.
Гуманитарные обмены стали результатом трех раундов прямых переговоров в Стамбуле, последний прошел в июле прошлого года. Кроме того, по их итогам стороны обменялись военнопленными и проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваЧей БоузВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
