МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Состоявшийся обмен телами погибших военных между Россией и Украиной развенчивает миф о якобы успехах ВСУ на фронте, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Россия только что передала Украине еще 1000 погибших, все это — ненужные потери для Владимира Зеленского и результат провалившейся войны НАТО. <…> Украина "побеждает", — обратил внимание он.
В четверг источник РИА Новости сообщил, что Москва передала Украине тысячу погибших военных и получила 41 тело российских бойцов.
Гуманитарные обмены стали результатом трех раундов прямых переговоров в Стамбуле, последний прошел в июле прошлого года. Кроме того, по их итогам стороны обменялись военнопленными и проектами меморандумов по урегулированию конфликта.