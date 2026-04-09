СМИ: финская компания планирует совместно с Украиной производить дроны
11:00 09.04.2026 (обновлено: 11:27 09.04.2026)
СМИ: финская компания планирует совместно с Украиной производить дроны

Yle: финская New Paakkola планирует производить наземные дроны вместе с Украиной

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Финская компания New Paakkola планирует совместно с украинской фирмой производить наземные дроны, основным рынком для проекта станут страны Северной Европы, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Компания (New Paakkola - ред.) подписала предварительное соглашение о производстве платформ для дронов с украинской фирмой Remtechnology и финскими инвесторами", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, компания планирует производить наземные дроны на гусеничном ходу, на которые заказчик сможет устанавливать необходимое оборудование.
По словам исполнительного директора Томми Юнтикки, основным рынком для этого проекта станет не Украина.
"Мы планируем доработать дроны так, чтобы они были пригодны для использования в северных странах и могли работать в нашем ландшафте и климатических условиях", - приводит его слова Yle.
По данным Yle, компания планирует начать производство в этом году.
