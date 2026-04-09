СМИ: финская компания планирует совместно с Украиной производить дроны

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Финская компания New Paakkola планирует совместно с украинской фирмой производить наземные дроны, основным рынком для проекта станут страны Северной Европы, сообщает телерадиовещатель Yle.

"Компания (New Paakkola - ред.) подписала предварительное соглашение о производстве платформ для дронов с украинской фирмой Remtechnology и финскими инвесторами", - говорится в сообщении.

Как уточняет Yle, компания планирует производить наземные дроны на гусеничном ходу, на которые заказчик сможет устанавливать необходимое оборудование.

По словам исполнительного директора Томми Юнтикки, основным рынком для этого проекта станет не Украина

"Мы планируем доработать дроны так, чтобы они были пригодны для использования в северных странах и могли работать в нашем ландшафте и климатических условиях", - приводит его слова Yle.