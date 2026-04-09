Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 09.04.2026
СМИ: задержанные в Стамбуле актеры и музыканты сдали тесты на наркотики

Турецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Задержанные в Стамбуле по делу о наркотиках актеры и музыканты направлены в Институт судебной медицины для сдачи тестов, сообщает газета Cumhuriyet.
Прокуратура Стамбула 9 апреля вынесла решения о задержании 14 известных лиц в рамках новой волны расследования по делу о наркотиках. Фигуранты дела обвиняются в приобретении, хранении и употреблении наркотических веществ.
"После завершения процедур допроса в жандармерии подозреваемые были направлены для сдачи образцов на наркотические вещества", - сообщило издание.
По данным газеты, среди задержанных - актеры Бурак Дениз и Хафсанур Санджактутан, а также музыканты Эмирджан Джан Игрек и Норм Эндер. Отмечается, что решения о задержании также вынесены в отношении Синем Унсал, Сомера Сивриоглу и Ахсен Эроглу, однако на момент публикации они ещё не были задержаны.
Расследование продолжается, заключается в материале.
В миреСтамбулCumhuriyet
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала