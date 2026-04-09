Россияне не жалуются на безопасность курортов, заявили в Турции

АНТАЛЬЯ, 9 апр – РИА Новости. Россияне не обращались в турагентства по вопросам безопасности на курортах Турции, заявил РИА Новости представитель муниципалитета Антальи.
События на Ближнем Востоке не отпугнули российских туристов от Турции, поскольку страна не вовлечена в конфликт, заявил ранее РИА Новости представитель отрасли, турагент Мустафа Беюксютюн.
Ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на работу турецкого туристического сектора, все услуги продолжают оказываться, заявили ранее РИА Новости в Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB).