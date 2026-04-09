В Турции 14 знаменитостей задержали по новому делу о наркотиках, пишут СМИ

АНКАРА, 9 апр — РИА Новости. В Турции по итогам очередного антинаркотического рейда задержали 14 человек, в том числе известных актеров и музыкантов, пишет издание Medyascope.
"В рамках расследования в отношении 14 подозреваемых вынесены решения о задержании, 11 человек уже задержаны, двое находятся в розыске, один — за границей", — говорится в публикации.
Cреди них — актеры Бурак Дениз и Хафсанур Санджактутан, музыканты Мерт Демир, Эмир Джан Игрек и Норм Эндер.
Расследованием по подозрению в приобретении, хранении и употреблении наркотических веществ занимается прокуратура Анатолийской части Стамбула.
Антинаркотические рейды проходят в Турции с октября прошлого года. Фигурантами дел стали популярные актеры, музыканты, известные предприниматели. Так, в марте задержали бизнесменов Хакана и Керима Сабанджи, экс-президента футбольного клуба "Галатасарай" Бурака Эльмаса, звезду сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел.
