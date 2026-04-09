"Зачем дали бить пенальти молодому?" Мостовой раскритиковал "Зенит" - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
13:43 09.04.2026 (обновлено: 13:46 09.04.2026)
"Зачем дали бить пенальти молодому?" Мостовой раскритиковал "Зенит"

Мостовой: тренеры «Зенита» зря доверили бить пенальти Кондакову

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Тренерский штаб петербургского "Зенита" зря доверил нанести удар в серии пенальти с московским "Спартаком" молодому игроку Даниилу Кондакову, промах останется у него в памяти на всю жизнь, считает бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
Матч "Зенита" и "Спартака" в полуфинале пути регионов Кубка России прошел в Санкт-Петербурге в среду и завершился нулевой ничьей в основное время и победой москвичей в серии пенальти – 7:6. Решающий промах у "Зенита" совершил 18-летний Кондаков.
"Зачем было давать бить пенальти молодому парню? Есть же более опытные футболисты, которые могли бы ударить похитрее, - сказал Мостовой РИА Новости. - А паренек, который на замену вышел, Кондаков, он и в игре хороший момент не реализовал. Мог просто сильно ударить, мяч бы сетку порвал. А тут ему силенок не хватило. И когда я увидел, что в конце ему пенальти дали ударить… Ему теперь с этим столько лет жить".
"Будет помнить этот пенальти всю жизнь и думать, что он виноват, - добавил собеседник агентства. – Я прочитал в комментариях: "вот, он молодец". Да, конечно, молодец, и понятно, что, если бы забил, ничего бы не было, – но он же не забил. Я бы не стал ему давать бить пенальти в такой момент".
Мостовой не считает, что арбитры в матче симпатизировали какой-либо из команд. "Судейством я, в принципе, доволен. Может быть, какие-то спорные моменты были. Но чего мы боялись – это того, что о судействе будут говорить больше, чем о футболе. В каждом туре по 7-8 грубейших ошибок, и это при том, что есть помощь VAR. Так что на фоне предыдущих моментов судья нормально отсудил", - заключил эксперт.
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"По-футбольному чистый гол": Мостовой высказался о скандале в игре "Зенита"
27 февраля, 22:08
 
