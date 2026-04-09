"Зачем дали бить пенальти молодому?" Мостовой раскритиковал "Зенит"

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Тренерский штаб петербургского "Зенита" зря доверил нанести удар в серии пенальти с московским "Спартаком" молодому игроку Даниилу Кондакову, промах останется у него в памяти на всю жизнь, считает бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

Матч "Зенита" и "Спартака" в полуфинале пути регионов Кубка России прошел в Санкт-Петербурге в среду и завершился нулевой ничьей в основное время и победой москвичей в серии пенальти – 7:6. Решающий промах у "Зенита" совершил 18-летний Кондаков.

"Зачем было давать бить пенальти молодому парню? Есть же более опытные футболисты, которые могли бы ударить похитрее, - сказал Мостовой РИА Новости. - А паренек, который на замену вышел, Кондаков, он и в игре хороший момент не реализовал. Мог просто сильно ударить, мяч бы сетку порвал. А тут ему силенок не хватило. И когда я увидел, что в конце ему пенальти дали ударить… Ему теперь с этим столько лет жить".

"Будет помнить этот пенальти всю жизнь и думать, что он виноват, - добавил собеседник агентства. – Я прочитал в комментариях: "вот, он молодец". Да, конечно, молодец, и понятно, что, если бы забил, ничего бы не было, – но он же не забил. Я бы не стал ему давать бить пенальти в такой момент".