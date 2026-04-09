Сырский сделал громкое заявление о России

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о решающем противостоянии с Россией, об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, российские Вооруженные силы увеличили численность своих войск беспилотных систем.
"Мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии", — сказал главком.
На прошлой неделе в интервью украинским СМИ Сырский назвал российскую армию одной из самых мощных в мире. Главком отметил ее оснащенность современным оружием — в частности, дронами и ракетным вооружением.