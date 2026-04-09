16:52 09.04.2026
Минобороны опубликовало кадры ликвидации терминалов Starlink ВСУ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры ликвидации военной техники и терминалов Starlink ВСУ расчетами центра Рубикон на белгородском направлении.
Показано уничтожение трех украинских бронемашин UAT-TISA, брошенные военнослужащими ВСУ пикапы в лесах, поражение FPV-дронами десятков элементов системы связи, в том числе пяти терминалов Starlink и 14 антенн, которые обеспечивали передачу информации.
Также показаны удары дронов-камикадзе по укрытиям ВСУ, живой силе и пунктам временной дислокации личного состава ВСУ на белгородском направлении.
