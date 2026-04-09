Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 315 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 315 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и десять автомобилей", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны России.
"Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воздвижевка, Копани, Общее, Новоселовка, Любицкое Запорожской области, Покровское, Добропасово и Великомихайловка Днепропетровской области", - добавили в министерстве обороны РФ.